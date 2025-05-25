Зеленский анонсировал новые санкции: Украина ударит по финансистам, пропагандистам и мафии РФ

Президент Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых санкционных решений, касающихся граждан России и связанных с ней структур, работающих на войну против Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении.

"Сегодня — несколько санкционных пакетов. Первый — против россиян, причастных к финансированию террора, к схемам обхода санкций в интересах России. Второй — это пропагандисты, подпитывающие российскую агрессию. Третий пакет — против представителей мафиозных группировок, которые помогли ему подстроить".

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По словам Зеленского, Украина работает над тем, чтобы новые ограничения были синхронизированы с санкционными режимами ЕС, США и других ключевых партнеров.

Он также анонсировал следующие готовящиеся решения СНБО. Они будут касаться физических и юридических лиц из РФ или связанных с ней, прямо или косвенно обеспечивающих российскую военную машину.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении новых персональных санкций против ряда лиц, связанных с государством-агрессором Россией.

Под ограничение попал владелец российского онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин, а также связанные с ним физические и юридические лица, включая ряд организаций, связанных с Pin-Up.

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