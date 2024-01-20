Зеленский анонсировал новые соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке международных мероприятий с партнерами в Европе, в частности, о подписании двусторонних соглашений о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом он говорил в субботу, 20 января, во время традиционного вечернего обращения.

“Готовим новые соглашения с партнерами – сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже мы видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы”, — отметил президент.

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По его словам, новая архитектура безопасности возвращает жизнь, реанимирует систему международного права.

"Когда для Украины будет возвращена справедливость, когда наша безопасность будет восстановлена, это и для других в мире будет работать", — подчеркнул он.

Кроме того, президент сообщил о дальнейшей работе с ключевыми партнерами по конкретной оборонной поддержке "этими неделями и месяцами".

"Будут новые оборонные пакеты. Я благодарен всем друзьям Украины в мире, кто понимает, что поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны – нужны именно сейчас”, – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Великобритания заключила договор с безопасностью с Украиной, который предусматривает 10 лет поддержки, помощь в случае нового нападения, сотрудничество в оборонном секторе. Он стал первым таким реальным документом за время полномасштабной войны для нашего государства и открыл путь к подписанию подобных договоров с другими международными партнерами.

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