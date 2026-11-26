Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина готовится к последующему обмену военнопленными с Россией. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что он будет значительным по количеству уволенных людей. Параллельно идет работа над возвращением украинских детей, которых незаконно вывезла Россия.

Об этом глава государства заявил 26 ноября.

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По словам Зеленского, готовится очередной обмен с Россией. Президент не назвал конкретную дату и количество людей, которых могут вернуть, однако выразил надежду на масштабный результат.

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Отдельным направлением остается возвращение украинских детей, похищенных Россией. Украина готовит новые шаги в рамках международной гуманитарной коалиции, в которую входят 54 страны.

Зеленский подчеркнул, что международная поддержка важна не только для возвращения детей домой, но и для того, чтобы российские преступления не оставались забытыми, а виновные понесли ответственность.

Президент также сообщил о присоединении Венгрии к глобальной коалиции стран, работающих над возвращением похищенных Россией украинских детей. По его словам, это стало возможным после перезагрузки отношений между Киевом и Будапештом.

«Сейчас готовится следующий обмен, надеемся это будет значительный обмен. Также работаем, чтобы из России возвращались дети. Мы готовим новые такие шаги — все 54 страны в этой нашей гуманитарной коалиции, и это важно, чтобы российские преступления не забывались, и чтобы ответственность за них тоже была. Чтобы дети могли быть в своей стране», — заявил Зеленский.

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Напомним, ранее украинский президент сообщал, что Украина стремится к обмену «всех на всех». Владимир Зеленский раскрыл детали возвращения 1000 пленных.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов также рассказал о возможном обмене пленными. Он назвал возможные сроки и анонсировал мирные переговоры к Рождеству.

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