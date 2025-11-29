Зеленский анонсировал новый пакет санкций: когда ждать

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал новые санкции. Указы будут завтра, 30 ноября.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что санкции направлены на уменьшение возможностей РФ продолжать войну.

"Наши санкции, которые мы будем делать фактически совместно с нашими партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать", - отметил он.

Предложения санкций будут переданы партнерской юрисдикции.

Ранее Зеленский сделал заявление о позиции США на переговорах о завершении войны.