Зеленский анонсировал новый план защиты энергетики: что готовят в областях

Владимир Зеленский / © Associated Press

В Украине подготовили планы, как восстанавливать и защищать энергетику в каждой области. Они учитывают опыт минувшей зимы, поэтому специалисты планируют не только ремонт, но и строительство новых защитных сооружений.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поручил доработать проекты и представить их на утверждение Совету национальной безопасности и обороны Украины.

«Уже подготовлены детальные планы по областям — по восстановлению, по обновлению защиты энергетических объектов, учитывая все то, что Россия делала зимой и что может делать дальше. Я поручил доработать некоторые моменты и подготовить планы на уровень СНБО — утвердить именно так, на общегосударственном уровне, что нужно сделать, что именно обеспечить и кто за это будет отвечать», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что успех подготовки зависит от координации между центром и регионами. Он ожидает, что общины, успешно прошедшие прошлый отопительный сезон, помогут своим опытом тем регионам, где проблем было больше.

«Я рассчитывал на максимальную вовлеченность областных и местных властей — тех из них, кто действительно может реально работать, нужно распространять хороший опыт, который есть в части областей и общин, для регионов других, у которых было больше проблем и нерешенных вопросов этой зимой. Именно местные власти могут внести наибольший вклад в устойчивость общин, зная, какие объекты прежде всего нуждаются в модернизации и нуждаются в защите. Правительство, все институты нашего государства все будут помогать», — подчеркнул глава государства.

Утверждение планов на уровне СНБО позволит четко зафиксировать ответственность за каждый этап работ и обеспечить энергосистему ресурсами, необходимыми для стабильной работы в условиях потенциальных обстрелов.

Напомним, для восстановления энергетики Украины необходимо 90,6 млрд. долларов. Денис Шмигаль назвал пять приоритетных направлений для инвесторов.

Как прогнозируют эксперты, отключение света будет продолжаться и весной, хотя солнечная генерация будет помогать частично компенсировать дефицит в сети.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину от 23 февраля.