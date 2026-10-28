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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский анонсировал новый проект в сфере ПВО с Нидерландами: подробности

Украина и Нидерланды будут развивать оборонное производство, совместные технологические и энергетические проекты, промышленное развитие, спутниковые технологии и укрепление ПВО.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Владимир Зеленский и Роб Йеттен

Владимир Зеленский и Роб Йеттен / © Associated Press

Украина и Нидерланды приступили к работе над конкретным проектом в сфере противовоздушной обороны под названием Bliksem.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном и представителями украинских и нидерландских компаний.

По словам главы государства, во встрече приняли участие представители оборонной промышленности, энергетики и сферы программного обеспечения. К обсуждению также присоединились в режиме онлайн украинские команды из Киева, где с визитом находился министр внешней торговли Нидерландов Шурд Шурдсма.

Стороны определили приоритеты дальнейшего практического и экономического сотрудничества. Среди ключевых направлений — оборонное производство, совместные технологические и энергетические проекты, промышленное развитие, спутниковые технологии и укрепление ПВО.

«Перед нашими командами поставлена задача проработать конкретный проект в сфере ПВО — Bliksem. Мы уже приступили к этой работе», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина стремится углублять сотрудничество с Нидерландами таким образом, чтобы партнерство приносило ощутимые результаты не только в сфере безопасности, но и в промышленности, технологиях и социальном развитии.

«Мы выводим наше сотрудничество на такой уровень, чтобы было понятно: быть рядом с Украиной — значит получать дополнительные положительные результаты в промышленной, технологической и социальной сферах», — заявил глава государства, поблагодарив Нидерланды за поддержку.

Зеленский не привёл подробностей относительно технических характеристик, сроков реализации и финансирования проекта Bliksem.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что Россия усиливает натиск с помощью ударов баллистическими ракетами в преддверии зимы, пытаясь создать дополнительные проблемы для Украины на фоне дефицита средств противоракетной обороны. Больше всего Украине не хватает ракет-перехватчиков, способных уничтожать российские баллистические ракеты, которые представляют серьезную угрозу для энергетической инфраструктуры и гражданского населения.

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