Вступление в ЕС: Зеленский анонсировал открытие первого кластера переговоров в 2025 году

Уже сформирована необходимая архитектура для переговорного процесса с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый кластер переговоров о вступлении в Европейский Союз начнется в начале следующего года, а процедура скрининга украинского законодательства близится к завершению.

При представлении внутреннего Плана устойчивости в Верховной Раде Зеленский отметил, что Украина достигла наивысшего уровня близости с ЕС и НАТО за всю историю независимости.

Он подчеркнул, что уже сформирована необходимая архитектура для переговорного процесса с ЕС.

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"Мы должны двигаться быстрее, двигаться динамически вперед и уже вскоре завершим процедуру скрининга законодательства Украины. Уже в начале 2025 года мы готовимся открыть переговоры по первому кластеру… Второй и все другие кластеры – без промедления", – подчеркнул Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится стать "быстрейшей" страной в процессе вступления в Европейский Союз.

Напомним, что в июне 2024 года Европейский Союз официально объявил о начале переговоров по вступлению Украины и Молдовы. В своем осеннем докладе о расширении Еврокомиссия заявила, что первые переговорные кластеры с Украиной могут быть открыты уже в следующем году.

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