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Зеленский анонсировал появление новых F-16 в Украине— подробности
Украина намерена развивать свою боевую авиацию. Направления развития обсуждались на совещании президента Украины с военным руководством.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых истребителей F-16 .
Об этом президент сообщил в своих соцсетях в пятницу, 2 мая.
«Провел совещание по развитию нашего флота военных самолетов. Все ключевые вопросы. F-16, уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут более эффективно готовить и применять нашу военную авиацию», — написал Зеленский.
Президент не уточнил количество ожидаемых самолетов или сроки их прибытия в Украину.
Напомним, военно-воздушные силы США передали Украине списанные истребители F-16. Старые самолеты будут банком запчастей для боевых истребителей, ранее предоставленных Украине европейскими партнерами.