Зеленский анонсировал появление новых F-16 в Украине— подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством страны / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых истребителей F-16 .

Об этом президент сообщил в своих соцсетях в пятницу, 2 мая.

«Провел совещание по развитию нашего флота военных самолетов. Все ключевые вопросы. F-16, уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут более эффективно готовить и применять нашу военную авиацию», — написал Зеленский.

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Президент не уточнил количество ожидаемых самолетов или сроки их прибытия в Украину.

Напомним, военно-воздушные силы США передали Украине списанные истребители F-16. Старые самолеты будут банком запчастей для боевых истребителей, ранее предоставленных Украине европейскими партнерами.