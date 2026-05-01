Зеленский анонсировал реформу армии: что изменится
Минимальный уровень выплат в украинской армии должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей и в разы больше для боевых позиций.
В Украине в июне стартует реформа армии, ключевые направления которой были согласованы в течение апреля.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«В мае состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины», — подчеркнул он.
Изменения прежде всего будут касаться увеличения денежного обеспечения.
Как пояснил Зеленский, в выплатах украинским бойцам будут учитывать «принцип справедливости».
«Боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат. Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций — больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров — достойный и ощутимо повышенный уровень выплат», — подчеркнул президент.
По словам Зеленского, главным приоритетом реформы станет внимание к пехотинцам.
«Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить введение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач», — сообщил он.
Президент отметил, что в армии будут изменены подходы к комплектации подразделений личным составом и к управлению людьми.
«Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев», — сообщил Владимир Зеленский.
Военное командование и министр обороны Украины получили поручение президента обсудить реализацию реформы с боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.
На следующей неделе Зеленский ожидает доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности относительно графика повышенных выплат, начиная с июня, и системы обновленных контрактов.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, ТЦК могут переименовать в «Офисы резерва», а некоторые их функции, в частности проверку документов и патрулирование, передать полиции.