Зеленский анонсировал реставрацию Одесского национального художественного музея

Указом президента ему присвоен статус национального.

Одесский национальный художественный музей будет отреставрирован по программе "Большая стройка".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу и посещение музея.

Он осмотрел коллекцию художественных работ, в том числе авторства Александра Ройтбурда, который был директором музея в 2018-2021 годах. Недавно своим указом Владимир Зеленский предоставил музею статус национального, предложив присвоить имя Александра Ройтбурда.

"Благодаря энергии и таланту Александра Ройтбурда, оставившего здесь частицу своей души, музей приобрел совсем другое значение не только для Одессы, но и для всей Украины. Это место становится своеобразным магнитом для ценителей искусства со всего мира", – отметил Владимир Зеленский.

За эти годы музей развивался, увеличивал количество посетителей и расширял экспозицию. За прошлый год Одесский художественный музей посетили 30 тысяч гостей, а коллекция насчитывала более 9,7 тысячи предметов искусства. Музей также стал местом проведения публичных мероприятий и центом развития украинской культуры.

Президент отметил, что государство поможет отреставрировать помещения музея, расположенные в бывшем дворце Потоцких, построенном в первой половине XIX века.

"Нужно не только отреставрировать здание, улучшить среду, где хранятся экспонаты, но и создать достойные условия для работников музея, для которых это не просто работа, а жизненное призвание", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Работы в рамках президентской программы "Большая стройка" стартуют уже в этом году. В частности, отремонтируют перекрытия, стены, пол и потолок, сделают тепло- и звукоизоляцию, отремонтируют фасады, обновят освещение и сделают все инклюзивными пространства. Завершение полного цикла реставрации запланировано на 2025 год.

Напомним, в этом году президент Владимир Зеленский инициировал расширение программы "Большая стройка", которое охватит также восстановление объектов культурного наследия. В рамках "Большой реставрации" в течение трех лет планируют восстановить 150 музеев, дворцов и крепостей.

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