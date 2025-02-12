Зеленский анонсировал снижение цен на лекарства – насколько упадет стоимость

По словам президента, снижение цен на лекарства – персональная ответственность чиновников и конкретно – министра здравоохранения.
Президент Владимир Зеленский анонсировал снижение цен на самые популярные лекарства на 30%.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 12 февраля.
"То, что нужно для людей – есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта – на наиболее важное лекарство для наших людей", – сообщил он.
Президент заверил, что правительство представит обществу все детали и заявило, что "изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев".
"Это персональная ответственность чиновников и конкретно – министра здравоохранения", – подытожил он.
Ранее президент Зеленский объявил о важном решении СНБО по санкциям. Порошенко подтвердил, что санкции ввели против него.
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