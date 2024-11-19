Зеленский анонсировал создание "культурного Рамштайна": детали инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую инициативу – "культурный Рамштайн", призванный способствовать развитию украинской культуры на международной арене.

Об этом глава государства сказал во время выступления в ВРУ.

"В целом будем добавлять политике Украинского государства по культуре таких общих сил. Нужны партнерства. Как в Украине, так и на международном уровне. Мы реализуем формат "культурного Рамштайна" для Украины. Господин министр Николай Точицкий представит детали", — заявил Президент.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости введения четко структурированного календаря культурных мероприятий.

"Украине нужен буквально календарь мероприятий для украинской культуры — во всех регионах мира, на весь год, чтобы мы могли на уровне государства целенаправленно и системно поддерживать украинский контент, украинский культурный продукт", — отметил Глава государства.

Он добавил, что Украине необходима активная культурная дипломатия, которая будет способствовать продвижению украинских нарративов через художественные проекты за границей.

"Нам нужна культурная дипломатия — активное продвижение наших украинских нарративов через культурные и художественные проекты за рубежом. И самое очевидное. Целенаправленное, системное создание нашего, украинского контента. Такого контента, который способен полностью заместить российский контент. Это инвестиции в создание украинского культурного продукта для различных социальных групп и возрастных категорий. Прежде всего для детей. И это вопрос - и об устойчивости, и о безопасности. Мы должны переиграть Россию и в этом", — заявил Президент.

Напомним, в Украине заработает еще одно министерство. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, за что оно будет отвечать.

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