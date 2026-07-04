Зеленский анонсировал создание новой бригады в ВМС Украины: что известно

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В составе Военно-Морских сил ВСУ создадут новую бригаду противоменных кораблей, которая будет работать в море и при необходимости помогать международным партнерам обеспечить безопасность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военными моряками в Одессе в канун Дня ВМС, сообщает Офис Президента.

Зеленский подчеркнул, что создание такого подразделения будет базироваться на уже полученных практических навыках украинских бойцов.

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«В этом наше преимущество перед многими в Европе: мы можем наш украинский опыт, профессионализм, военную экспертизу сделать основой новых гарантий безопасности для тех, кто помогал и помогает нам», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские силы заставили Россию проиграть битву за Черное море — от освобождения Змеиного до атак на российский флот и порты в Крыму. Он заверил, что Черное и Азовское моря не будут спокойны для РФ, поэтому Украина будет усиливать свой флот. Также Зеленский поблагодарил береговую ракетную бригаду, которая эффективно уничтожает вражеские корабли комплексами «Гарпун» и «Нептун».

Помимо формирования противоминной бригады президент подписал указ о создании Военно-морской академии в Одессе. Он отметил, что такая потребность существует, а у украинских моряков есть уникальный практический опыт, который необходимо передать новому поколению.

«Знаю, что есть такая потребность наших ВМС, есть соответствующая способность и, соответственно, желание — это самое главное — наших курсантов, нашей молодежи служить Украине и защищать Украину», — отметил Зеленский.

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Напомним, правительство утвердило единые прозрачные правила для привлечения иностранных добровольцев в Сил обороны. Министр обороны Михаил Федоров рассказал, как будет работать новый механизм рекрутинга и логистики.

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