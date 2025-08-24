- Дата публикации
Зеленский анонсировал "сюрпризы" для россиян на Донбассе
Украинский лидер отметил положительные результаты работы ЗМУ в Донецкой области.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные новости о результатах работы Сил обороны в Донецкой области.
Об этом он сказал в воскресенье, 24 августа, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве.
«Сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для россиян», — заявил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что вскоре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскроет все детали.
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска успешно контратаковали и очистили от оккупантов Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку в Донецкой области.