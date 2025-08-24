Зеленский анонсировал "сюрпризы" для россиян на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные новости о результатах работы Сил обороны в Донецкой области.

Об этом он сказал в воскресенье, 24 августа, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве.

«Сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для россиян», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что вскоре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскроет все детали.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска успешно контратаковали и очистили от оккупантов Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку в Донецкой области.