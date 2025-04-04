Зеленский анонсировал украинский вариант соглашения об ископаемых: кто будет представлять документ в США

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В начале следующей недели будет подготовлен украинский вариант соглашения о полезных ископаемых, которое будет представлять в США одна из трех уже определенных юридических компаний.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в пятницу, 4 апреля.

Украинский лидер подчеркнул, что соглашение с США должно быть справедливым и партнерским.

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«Мы видим в этом соглашении только партнерские шаги, и именно над этим работает команда. Команда представит мне коротко это соглашение, самые главные вещи в начале недели и после этого, в принципе, будет готова техническая команда для командировки в США и для диалога со своими американскими партнерами», — сообщил Зеленский.

По его словам, Украину на переговорах в США будет представлять юридическая компания, подбор которой продолжается.

«Мы выбрали, в принципе, три ключевых компании, которые согласились работать и представлять Украину. Они компетентны. В начале следующей недели мы договоримся с одной из трех компаний. Сейчас проговариваются собственно условия», — сказал Зеленский.

Украинский президент также добавил, что не планирует свой визит в США.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал сообщать украинскому обществу обо всех рискованных моментах соглашения о полезных ископаемых, которое предлагает подписать администрация президента США Дональда Трампа.