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- Украина
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Зеленский анонсировал украинский вариант соглашения об ископаемых: кто будет представлять документ в США
Украинский лидер подчеркнул, что соглашение с США должно быть справедливым и партнерским.
В начале следующей недели будет подготовлен украинский вариант соглашения о полезных ископаемых, которое будет представлять в США одна из трех уже определенных юридических компаний.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в пятницу, 4 апреля.
Украинский лидер подчеркнул, что соглашение с США должно быть справедливым и партнерским.
«Мы видим в этом соглашении только партнерские шаги, и именно над этим работает команда. Команда представит мне коротко это соглашение, самые главные вещи в начале недели и после этого, в принципе, будет готова техническая команда для командировки в США и для диалога со своими американскими партнерами», — сообщил Зеленский.
По его словам, Украину на переговорах в США будет представлять юридическая компания, подбор которой продолжается.
«Мы выбрали, в принципе, три ключевых компании, которые согласились работать и представлять Украину. Они компетентны. В начале следующей недели мы договоримся с одной из трех компаний. Сейчас проговариваются собственно условия», — сказал Зеленский.
Украинский президент также добавил, что не планирует свой визит в США.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал сообщать украинскому обществу обо всех рискованных моментах соглашения о полезных ископаемых, которое предлагает подписать администрация президента США Дональда Трампа.