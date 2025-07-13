Зеленский анонсировал управленческие перемены: готовится новая конфигурация власти

Владимир Зеленский. / © t.me/kyivoda

Реклама

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке масштабной управленческой трансформации, предусматривающей сокращение расходов на содержание государственного аппарата, дерегуляцию и переориентацию ресурсов в защиту государства.

Об этом глава государства заявил после обсуждения стратегических шагов с премьер-министром Денисом Шмигалем.

"Должны реализовать все запланированные решения в поддержку и защиту предпринимательства в нашем государстве, а также масштабировать программы отечественного производства оружия", - отметил Зеленский.

Реклама

Среди ключевых задач — аудит всех международных договоренностей, в том числе оборонных пакетов, инвестиций, а также поддержки энергетической и социальной устойчивости Украины.

"Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов в защиту Украины и украинцев", - подчеркнул Президент.

По его словам, уже сейчас определяется будущая конфигурация исполнительной власти, которая будет отвечать требованиям военного времени и эффективному использованию национальных ресурсов.