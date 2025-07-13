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- Украина
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Зеленский анонсировал управленческие перемены: готовится новая конфигурация власти
Владимир Зеленский заявил о подготовке масштабной управленческой реформы: дерегуляции, сокращении расходов на госаппарат и новой структуре исполнительной власти.
Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке масштабной управленческой трансформации, предусматривающей сокращение расходов на содержание государственного аппарата, дерегуляцию и переориентацию ресурсов в защиту государства.
Об этом глава государства заявил после обсуждения стратегических шагов с премьер-министром Денисом Шмигалем.
"Должны реализовать все запланированные решения в поддержку и защиту предпринимательства в нашем государстве, а также масштабировать программы отечественного производства оружия", - отметил Зеленский.
Среди ключевых задач — аудит всех международных договоренностей, в том числе оборонных пакетов, инвестиций, а также поддержки энергетической и социальной устойчивости Украины.
"Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов в защиту Украины и украинцев", - подчеркнул Президент.
По его словам, уже сейчас определяется будущая конфигурация исполнительной власти, которая будет отвечать требованиям военного времени и эффективному использованию национальных ресурсов.