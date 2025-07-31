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- Украина
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Зеленский анонсировал важное решение по отпускам для военных
В Украине был принят дополнительный отпуск для бойцов и закон, который усилит возможности ветеранских предприятий.
Власти согласовали решение о дополнительных 15 днях отпуска для военных . Кроме этого, был принят закон, дающий больше возможностей ветеранским предприятиям.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, он ранее поручал реализацию решения военному командованию.
«Я поручал, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных», — сказал он.
Он добавил, что инициатива должна заработать уже в августе.
«Принят и закон, дающий больше возможностей ветеранским предприятиям. Поэтому этот день действительно результативен и ощутимо для людей», — завершил украинский лидер.
Ранее Зеленский подписал закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
«Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта — теперь уже закона. Как только подписал документ, текст будет немедленно опубликован», — сказал он.
Президент подчеркнул, что этот закон дает гарантию независимой работы антикоррупционных органов. Решение нардепов он назвал верным.