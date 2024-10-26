Зеленский анонсировал важные сигналы поддержки для принуждения России к завершению войны

Президент подчеркнул, что каждые сутки войны свидетельствуют, что в Москве настроены на продолжение агрессии.

На следующей неделе пройдет активная работа с партнерами Украины ради поддержки воинов на фронте и принуждения России к завершению войны.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в субботу, 26 октября.

"Мы готовим важные сигналы поддержки", — заявил он.

По словам Зеленского, отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины побуждает Путина вкладываться в террор.

“Мир может остановить развертывание войны. Абстракций и слов для этого маловато – конкретные шаги нужны”, — отметил он.

Президент подчеркнул, что необходимые для этого шаги были озвучены партнерами Украины в Плане победы.

“То, что не позволит виновникам войны стать еще более агрессивными. Мы ожидаем необходимого большего давления на Россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины. Это будет справедливо. И время, которое истекает, пока решений нет, – это, к сожалению, постоянные российские удары, постоянные потери наших жизней”, — сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждые сутки войны свидетельствуют, что в Москве настроены на продолжение агрессии.

"Больше ничего они там не хотят. Именно поэтому они пытаются увеличить их оборонное производство и за счет обхода санкций. Именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина будет вынуждена в Европе фактически воевать против Северной Кореи”, — отметил украинский лидер.

Последствия российского террора

Владимир Зеленский напомнил, что сегодня шел разбор завалов в Днепре после российского удара, в результате которого более 20 человек были ранены, а пятеро, среди которых ребенок, погибли.

В Киеве от последствий удара "шахедов" погибла 14-летняя девушка.

Сегодня же был нанесен удар по Константиновке Донецкой области, в результате чего пострадали четверо сотрудников полиции.

Обстрелы были на Сумщине, Харьковщине, под ударами Донецкая область, на юге нашего государства: Одесса, Запорожье, Херсонщина.

Момент ракетного удара по больнице в Днепре попал на камеры видеонаблюдения в медучреждении

Напомним, вечером в пятницу, 25 октября, во время вражеской атаки ударных дронов в Киеве раздались взрывы. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе столицы.

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