Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры на следующей неделе: что известно

Владимир Зеленский подчеркнул, что уже только за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры на следующей неделе.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении к украинцам 3 января.

"Готовимся к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности нашей противовоздушной обороны. График соответствующей работы уже предварительно согласован", – сообщил он.

Зеленский отметил, что уже только за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.

"Значительную часть нашим воинам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ. Но, к сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким погибших", – сказал президент.

Кроме этого, по словам главы государства, ежедневно удары российскими управляемыми авиабомбами.

"Такой российский террор, который не теряет интенсивности, требует и от нас, и от всех партнеров не сбавлять активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов – от "петриотов" до мобильных огневых групп. Нужно постоянно пополнять запас противоракет для ПВО. Нужно постоянно увеличивать способность мобильных огневых групп. Я благодарен всем партнерам, которые помогают", – резюмировал он.

Ранее Зеленский назвал условие быстрого завершения "горячей стадии" войны. Он считает, что все может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции, которая будет совпадать с позицией европейских партнеров.