- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 722
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский анонсировал большую реформу армии: когда она стартует
По словам Зеленского, в июне начнут новые армейские реформы и стартует получение денег из европейского пакета поддержки в размере 90 миллиардов евро.
Украинское военное командование и Министерство обороны готовят масштабную армейскую реформу, старт которой запланирован на начало лета.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 11 мая.
«Мы рассчитываем старт на июнь. Надо успеть по деталям изменений, всем необходимым решениям, по обеспечению», — сказал он.
В то же время, по словам Зеленского, в июне Украина ожидает получения первых средств из многомиллиардного пакета помощи от Евросоюза — 90 миллиардов евро на два года.
«Именно в июне средства должны заработать на украинскую стойкость. Чиновники сейчас в активной работе с Еврокомиссией, чтобы это не затягивалось», — подытожил он.
Напомним, что в Украине готовят большую реформу мобилизации. Власти планируют переименовать ТЦК, изменить зарплаты военных, сроки их службы и правила бронирования для гражданских.