Зеленский анонсировал большую реформу армии: когда она стартует

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Украинское военное командование и Министерство обороны готовят масштабную армейскую реформу, старт которой запланирован на начало лета.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 11 мая.

«Мы рассчитываем старт на июнь. Надо успеть по деталям изменений, всем необходимым решениям, по обеспечению», — сказал он.

Реклама

В то же время, по словам Зеленского, в июне Украина ожидает получения первых средств из многомиллиардного пакета помощи от Евросоюза — 90 миллиардов евро на два года.

«Именно в июне средства должны заработать на украинскую стойкость. Чиновники сейчас в активной работе с Еврокомиссией, чтобы это не затягивалось», — подытожил он.

Напомним, что в Украине готовят большую реформу мобилизации. Власти планируют переименовать ТЦК, изменить зарплаты военных, сроки их службы и правила бронирования для гражданских.

Новости партнеров