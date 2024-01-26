Зеленский анонсировал Всеукраинскую экономическую платформу: какое ее назначение

Правительство вместе с Офисом президента, областными государственными администрациями и экспертами должно организовать работу новой площадки для коммуникации власти и бизнеса.

В пятницу, 26 января, в Украине началось создание нового механизма коммуникации государственной власти с предпринимателями — Всеукраинской экономической платформы.

Об этом в своем традиционном вечернем обращении говорил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на этой площадке будет представлен и малый бизнес, и средний, и большой, и разные регионы нашего государства, и инвесторы, и релоцированные предприятия.

"Сделано в Украине" – это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок, работающих на предприятиях. И это наши люди, которые основывают предприятия, создающие рабочие места для других. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе”, — сообщил Зеленский.

Президент сообщил, что правительство вместе с Офисом президента, областными государственными администрациями и экспертами должно организовать работу платформы.

“Главная задача – чтобы это был инструмент действенной коммуникации. Чтобы общение всегда поддерживалось операционными решениями – тем, что государственные институции делают или меняют, и тем, что создаст новую, нормальную историю отношений, в частности между правоохранителями и предпринимателями”, — отметил он.

В этом контексте Владимир Зеленский отметил необходимость большей уверенности для бизнеса и большей легальной, "белой" экономики для Украины.

“Нужно больше украинских производств, больше украинского продукта разных отраслей. И только что подписал указы, которые позволят создать именно такой коммуникационный механизм – Совет по вопросам предпринимательства, – как это и определено, в частности, недавним решением СНБО, и всеукраинскую платформу для активизации предпринимательства и нашего украинского продукта”, — сказал он.

О чем говорилось на совещании у президента

Также президент Зеленский сообщил о прошедшем сегодня совещании по финансовой ситуации, работе налоговой и налоговых поступлений.

"Отчет за прошлый год, приоритеты в этом году. Главное для государства и всего общества – чтобы у каждого из украинских предпринимателей были возможности для более активной экономической работы. Следовательно, и для того, чтобы украинские бюджеты могли больше ориентироваться на силы своей экономики. Государство, государственные институты, каждый из должностных лиц обязаны делать все возможное, чтобы способствовать легальному, "белому" бизнесу", — подчеркнул он.

Украинский лидер выразил благодарность предпринимателям, которые остаются в государстве, сохраняют свои предприятия и рабочие места.

"Достойные рабочие места в Украине, работа каждого предприятия, которое остается в легальном поле, — это одна из ключевых основ украинской силы", — подытожил он.

Напомним, после ареста основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы вице-премьер-министры Юлия Свириденко и Михаил Федоров вместе с председателем ВР Русланом Стефанчуком организовали встречу с украинскими предпринимателями.

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