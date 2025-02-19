Зеленский анонсировал встречу лидеров стран-партнеров: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу лидеров стран-партнеров, которая состоится 24 февраля.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции.

"Также мы будем здесь организовывать встречу. Кто-то будет офлайн, кто-то онлайн. Она будет 24 числа. Я думаю, что сейчас мы попробуем достаточно быстро поработать над этим. Это будет также встреча лидеров", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что не готов пока говорить, кто будет онлайн.

"Я думаю, будет серьезное представительство", — отметил глава государства.

Зеленский отреагировал на удар россиян по энергетике Одессы.

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