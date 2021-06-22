Зеленский анонсировал введение "чекапов" здоровье для украинцев: что это значит

Для некоторых категорий граждан полное медицинское обследование будут ежегодным.

В Украине будут проводить полные медицинские обследования каждые два года для граждан, которые старше 55 лет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Здоровая Украина" 22 июня.

Так, в рамках новой программы "Здоровая Украина", для взрослого населения введут программу, которая должна снизить количество преждевременных смертей. Так как 85% преждевременных летальных случаев происходит из-за онкологии и болезней кровообращения.

"Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий — ежегодно. Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств", — сообщил Зеленский.

Кроме того, в Украине разрабатывают бесплатную и удобную спортивную инфраструктуру. Активные парки и спортивные площадки планируют оснастить во всех областях. На них виртуально будут помогать тренироваться звезды спорта, кино и телевидения.

Напомним, в Украине заработала "Программа медицинских гарантий-2021". Украинцы смогут бесплатно воспользоваться медицинскими услугами при наличии декларации по семейным врачом или электронного направления. Впрочем, к некоторым специалистам можно обратиться без направления и это будет также бесплатно.

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