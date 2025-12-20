Зеленский анонсировал замену командующего ПВК Юг: подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Россия нанесла массированные удары по Одессе , атакуя мосты, порты и критическую инфраструктуру. Президент Владимир Зеленский объяснил для чего оккупанты предпринимают такие действия.

Об этом он заявил в ответ на вопросы журналистов в чате Офиса Президента.

По словам президента, удары по портам и мостам Одессы направлены на то, чтобы оставить город без горючего, продуктов питания и лекарств.

Реклама

"Абсолютно понятно, почему это происходит сегодня", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет бороться за логистику каждого региона.

Президент рассказал, что для повышения эффективности обороны усиливают системы противовоздушной обороны.

Также обсуждается замена командующего воздушным командованием «Юг» «Я сегодня проговорил этот вопрос о замене командующего Карпенко, я думаю, найдут другую кандидатуру. Потому что нужно реагировать своевременно, быстро».

Реклама

Президент подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, Украина реагирует быстро, обороняет Одессу и другие регионы, а также продолжает отстаивать безопасность и обеспечение граждан всем необходимым.

Напомним, РФ хочет изолировать юг Украины и Одессу . Российская армия целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру области. В частности, накануне вечером оккупанты нанесли баллистический удар по портовой инфраструктуре. Погибли восемь человек.