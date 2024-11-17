Зеленский анонсирует новый "план устойчивости" на следующей неделе: детали от The Times

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский представит план устойчивости для украинского народа.

По информации издания The Times, десятипунктовый план преследует цель укрепить моральный дух украинцев, пошатнутый после избирательной победы Дональда Трампа, а также заверить общественность в способности страны защитить себя, даже если американская помощь будет уменьшена или прекращена.

"Это не план победы, представленный внешнему партнеру, а план, представленный нашему обществу – речь идет о мобилизации нашей экономики и общественных настроений", – объяснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

План предусматривает определение приоритетных направлений инвестиций в промышленность и разработку стратегии эффективной работы энергетического сектора в зимний период, учитывая российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Учитывая психоэмоциональное состояние страны, мы должны четко показать, как мы будем расставлять приоритеты в инвестициях в промышленность, как будет функционировать энергетический сектор, как мы будем сообщать о мобилизации армии, укреплять физическую оборону — все самые болезненные вопросы, связанные с устойчивостью страны", – заметил Подоляк.

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Одним из ключевых пунктов правительственного "плана устойчивости" является увеличение внутреннего производства вооружений, направленное на уменьшение зависимости Украины от импорта оружия с Запада в долгосрочной перспективе. лучшая защита гражданского населения.

Также в плане устойчивости Украины отдельный акцент делается на природные ресурсы страны. Рекомендуется разрешить американским компаниям разрабатывать литиевые месторождения Украины, что определено как стратегически важные для развития технологий в США. Запад и подчеркивает их значимость для энергетической и технологической независимости развития.

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"Еще один аспект плана будет связан с культурным наследием: Киев пытается обратиться к многочисленной диаспоре беженцев в Украине в надежде, что многие из них вернутся", – пишет Times.

Напомним, что по словам президента Владимира Зеленского, между ним и следующим президентом США Дональдом Трампом сложилось конструктивное взаимодействие.

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