Зеленский анонсирует обновление правительства: Свириденко получит новую должность

Зеленский анонсировал смену правительства

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление правительства и намекнул на отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

Зеленский анонсировал обновление правительства

Правительственные консультации по кадровым изменениям завершились решением о масштабном обновлении Кабинета Министров и смене руководителей в правоохранительном секторе.

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Об этом стало известно по итогам встречи Зеленского с премьер-министром 12 июля.

В ближайшее время кадровые назначения и увольнения должны быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады Украины. Параллельно готовятся решения по переформатированию руководящего состава силовых ведомств.

«Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета Министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу в должности премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», — говорится в заявлении президента.

Президент добавил, что рассчитывает, что вместе с парламентариями произойдут замены в правительстве Украины. Планируется изменение в составе руководителей правоохранительных органов.

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Народный депутат Украины Ярослав Железняк предположил, что Юлию Свириденко могут назначить послом в Соединенные Штаты Америки. По его словам, это будет означать полную замену правительства в Украине. Также Железняк добавил, что пока кандидата на должность премьер-министра еще нет.

Что еще заявил президент о смене правительства и приоритетных направлениях работы

По словам Зеленского, Украина переходит к новой политической стратегии, которая предусматривает закрепление ответственных лиц за ключевыми направлениями внешней и внутренней политики, а также кадровым перестановкам во власти.

Среди внешнеполитических приоритетов Украины — сотрудничество с США по лицензиям на производство систем ПВО Patriot, реализация европейского антибаллистического проекта и ускорение движения к членству в Евросоюзе.

Отдельное внимание планируют уделить перезагрузке отношений с соседними странами, в частности Польшей и Венгрией, усилению взаимодействия с регионом Ближнего Востока и Залива, Китаем и международными организациями.

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«Так же и во внутренней работе. Сейчас есть новые вызовы и новые задачи. Нуждается в значительном усилении вся работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые ежедневно терпят российские удары. Рассчитываю на увеличение поставок нашей армии необходимого оружия, всех типов дронов», — отметил президент.

Кроме всего, Зеленский написал, что важной является подготовка Украины к зиме. Зеленский призвал ускорить трансформацию госкомпаний и реализацию договоренностей по восстановлению страны.

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