Зеленский будет просить Байдена о помощи США в деоккупации Донбасса и Крыма

Председатель партии "Слуга народа" очертил ключевые темы будущих переговоров президентов Украины и США.

Одной из главных тем, которые будут обсуждать президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден на встрече 1 сентября, станет возможность присоединения американской стороны к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма.

Об этом сообщил председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, предложение присоединиться к совместному с Украиной решению вопросов об освобождении оккупированных Россией территорий будет ключевой темой переговоров Зеленского и Байдена.

"Мы не выступаем в роли просителей, потому что у нас есть, что предложить для совместного противодействия российской агрессии: Крымская платформа и ощутимый прогресс в обеспечении и реформировании армии по стандартам НАТО. Мы не требуем от США сделать за нас нашу работу", — отметил Корниенко.

Кроме того, на переговорах речь будет идти устранения рисков для Украины из-за введения в действие российского газопровода "Северный поток-2".

"Газ не должен превратиться в энергетическое и экономическое оружие против Украины со стороны России. Надеемся, что по итогам саммита найдем способ устранить этот риск", — подчеркнул он.

Важной темой переговоров станет также поддержка реформ в Украине, которая заключается не только в финансовой помощи со стороны США, но и в развитии совместных проектов и притоке американских инвестиций.

"Бизнес в США прислушается к рекомендациям государства, поэтому мы хотим изменить отношение к Украине в политических и деловых кругах США с негативного, которое сформировалось во время действия старых политиков, на положительное", — сказал Корниенко.

Стало известно, какие темы будут обсуждать Зеленский и Байден на встрече

Напомним, переговоры глав двух государств уже второй раз перенесли. Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, впоследствии ее перенесли на 31 августа, а затем — на День знаний, 1 сентября.

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