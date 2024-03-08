Зеленский дал имя корвету, который Турция изготовила для украинского флота

В пятницу, 8 марта, президент Владимир Зеленский дал имя новому корвету, изготовленному Турцией для Украины.

Об этом стало известно из указа №150/2024, опубликованного на официальной странице главы государства.

Согласно указу президента корвет класса "Ada" ВМС ВСУ получил название "Гетман Иван Выговский".

В документе указано, что такое название корвет получил с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

Это уже второй корвет класса "Ada", построенный в Турции для Военно-морских сил ВСУ. В августе 2022 года указом президента Зеленского первому такому судну было присвоено имя "Гетман Иван Мазепа".

В ходе визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский посетил верфи в Стамбуле, где строят корветы для украинских Военно-Морских сил. Глава государства ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета "Гетман Иван Мазепа" и ходом строительства второго корвета класса "Ada", которому присвоил имя "Гетман Иван Выговский".

Зеленский выразил благодарность за партнерство президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Зеленский дал имя второму корвету ВМС ВСУ, который строят в Турции

Контракт на строительство двух корветов класса "Ada" Министерство обороны Украины заключило с турецкими компаниями еще в декабре 2020 года.

Что известно о корветах класса "Ada"

Корветы этого класса имеют полное водоизмещение более 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов (около 54 км/ч), а дальность плавания – 3500 морских миль (около 6,5 тысяч км).

Экипаж судна – 106 человек. На корветах установлено восемь противокорабельных ракет Гарпун (для Украины корветы строят с учетом возможности перевооружения, это могут быть другие ракеты), торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM.

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Корветы Ada оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ. На таких кораблях есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов. Также предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

Напомним, военный флот Украины по численности и технической составляющей значительно уступает флоту РФ, однако российские корабли больше не властвуют в Черном море.

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