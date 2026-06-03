Зеленский дал неделю на контракт по Patriot: пригрозил кадровыми решениями

Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное поставке дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет к ним. По его словам, у Украины уже есть политическая договоренность о приобретении систем Patriot, однако реализация соглашения до сих пор задерживается.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Ожидание затянулось», — подчеркнул Зеленский.

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В совещании приняли участие представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел, СНБО и дипломатической команды Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что все ответственные структуры должны ускорить подготовку контракта.

«Задача абсолютно четкая — ускориться с этим контрактом по „петриотам“, и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц. Денежные средства из европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни», — отметил президент.

Также он выразил недовольство темпами работы над соглашением. Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день даже юридические процедуры по контракту еще не завершены.

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«Поставил финальный срок — неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по Patriot, либо серьезные кадровые выводы», — заявил глава государства.

Как уже отмечалось, глобальный дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot создал для Украины серьезное «окно уязвимости», которым активно пользуется Россия для массированных воздушных атак. Причиной нехватки стали многолетнее сокращение оборонных расходов, ограниченные темпы производства и значительное использование ракет во время конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что запасы Patriot в мире существенно сократились, а нарастить производство быстро невозможно — на это могут уйти годы. На этом фоне Россия усиливает ракетно-дроновые удары по Украине, рассчитывая на ограниченные возможности ПВО.

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