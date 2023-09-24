Зеленский дал украинцам обещание по поводу двух оккупированных городов

Украина обязательно вернет под контроль каждый клочок захваченной врагом земли.

23-24 сентября семнадцать городов Украины отмечают особый день. Среди них есть как свободные города, так и города, которые нужно освободить от русских оккупантов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в твоем талеграме.

Мариуполь и Мелитополь будут деоккупированы

Как отметил лидер, Остер – один из самых древних украинских городов. В частности, речь идет о Краматорске, Немирове, Бериславе, Золотоноше, Николаевке.

"Гродно. Гайворон. Вашковцы. Сосновка. Новомосковск. Подгородное. Гнивань. Бобринец. Батурин, чья история помнит и украинское величие, и трагедию уничтожения оккупантами. И Мариуполь. Мелитополь", – акцентировал лидер.



Зеленский четко подчеркнул, что каждый человек имеет значение. И каждый город имеет значение.

"Граница между Украиной и Россией – не только абсолютно четкая на политической карте государственная граница. Но и граница в человеческих душах", – отметил главнокомандующий.

Украинцы не уничтожают, добавляет он, а восстанавливают. Не увлекают, а увольняют. Не идут за чужим, а возвращают свое.

"Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь уволим", – пообещал президент.



Каждому украинскому городу он пожелал скорейшей победы. "Все для нее делаем!", – убежден Владимир Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский и Джастин Трюдо в Канаде спели гимн Украины.

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