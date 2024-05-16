Зеленский договорился о безотлагательной подготовке соглашения о безопасности с еще одной страной

Украинский президент в разговоре с премьер-министром Польши отметил историческое партнерство двух стран.

В четверг, 16 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, договорившись о безотлагательной подготовке двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом он написал в сети X.

"Поручили командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения о безопасности. Между историческими партнерами оно должно быть максимально амбициозным", – говорится в сообщении украинского лидера.

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Во время разговора с Туском Зеленский обсудил ситуацию в Харьковской области, где российские силы начали новое наступление и потребности Украины в противовоздушной обороне "для защиты Харькова и других регионов".

Также украинский президент обсудил с польским премьером угрозу, которую Россия представляет для газовой инфраструктуры на западе Украины и пути противодействия ей.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у его страны нет возможности передать Украине систему Patriot, поскольку его страна одна только начинает получать заказанные несколько лет назад зенитно-ракетные комплексы.

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