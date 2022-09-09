Зеленский договорился о ликвидации очередей на границе с Польшей и уменьшении стоимости почтовых отправлений

На встрече с польским премьер-министром президент обсудил упрощение процедур на границе и пообещал поддержку в энергетической отрасли.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в пятницу, 9 сентября, говорил о необходимости убрать барьеры, мешающие сотрудничеству граждан и компаний соседних государств.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

По его словам, Украина и Польша должны убрать барьеры, которые до сих пор мешают гражданам и компаниям, чтобы народы, вместе защищающие европейскую свободу, были максимально близкими.

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"Известно, что на украинско-польской границе есть определенные сложности, есть очереди. Обсудил сегодня это с польским премьер-министром – имеем договоренности о том, как решить эту проблематику”, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что технические детали будет обсуждать с польским премьером его украинский коллега Денис Шмигаль.

Кроме того, глава государства обсудил с Матеушем Моравецким вопросы совместного таможенного контроля, расширение пунктов пропуска на границе, упрощение почтового обмена между Украиной и государствами Евросоюза.

“Я обратился к господину премьер-министру Польши с предложением снизить цену почтовых отправлений. Это важно для наших людей, для всех, кто сейчас нуждается в особой поддержке”, — отметил президент.

Также Зеленский сообщил о просьбе правительства Польши о помощи в энергетической сфере, в частности с экспортом электричества.

“Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, которые помогают нам с первого дня, мы всегда поможем", – пообещал Зеленский.

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