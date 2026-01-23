- Дата публикации
Зеленский договорился с Трампом о поставках ракет для Patriot: подробности
Украина получит новый пакет ракет Patriot после встречи Зеленского и Трампа в Давосе.
Украина получит пакет зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
По словам Владимира Зеленского, вопрос усиления ПВО стал одним из ключевых во время часового разговора с американским лидером, который состоялся 22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
«Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю, сколько этих ракет, этого пакета, сколько раз выдержит Украина ударов баллистики», — подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что каждая его встреча на международном уровне должна приносить конкретные результаты для обороноспособности страны. Кроме глобальных стратегических вопросов, договоренность о ракетах PAC-3 стала главным практическим достижением визита в Давос.
«Если я встречаюсь с кем-то, я должен что-то привезти в Украину. Только таков подход во время войны. Другого просто не может быть», — заявил Владимир Зеленский.
