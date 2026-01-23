Зеленский договорился с Трампом о поставках ракет для Patriot: подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украина получит пакет зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По словам Владимира Зеленского, вопрос усиления ПВО стал одним из ключевых во время часового разговора с американским лидером, который состоялся 22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Реклама

«Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю, сколько этих ракет, этого пакета, сколько раз выдержит Украина ударов баллистики», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждая его встреча на международном уровне должна приносить конкретные результаты для обороноспособности страны. Кроме глобальных стратегических вопросов, договоренность о ракетах PAC-3 стала главным практическим достижением визита в Давос.

«Если я встречаюсь с кем-то, я должен что-то привезти в Украину. Только таков подход во время войны. Другого просто не может быть», — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что США и ЕС готовят план процветания для Украины. Проект соглашения предусматривает инвестиции в размере 800 млрд. долларов и определяет 10-летний план восстановления Украины.