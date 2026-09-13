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- Украина
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Зеленский должен прекратить это: Трамп выдвинул ультиматум президенту Украины
Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы Силы обороны прекратили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом глава Белого дома сказал, общаясь с журналистами, передает Clash Report.
«Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен перестать выводить из строя запасы дизельного топлива в России. Он влечет за собой дефицит дизеля», — заявил Трамп.
Президент США убежден, что очередное удорожание горючего связано не с кризисом на Ближнем Востоке.
«Это (удорожание горючего — Ред.) делается из-за того, что происходит между Россией и Украиной. Поэтому мы поговорили об этом с господином Зеленским. Есть множество других целей. Не атакуйте дизельное топливо, потому что это наносит ущерб всему миру. Мы не хотим, чтобы он атаковал дизельное топливо», — считает Трамп.
Ранее схожие обвинения в адрес Украины делал министр финансов США Скотт Бессент. Он заявлял, что украинские удары по российской энергетике якобы ведут к энергетическому кризису в мире.
Напомним, что Силы обороны наносят регулярные удары по российским НПЗ, чтобы уничтожить экономический потенциал агрессорки и лишать ее возможности получать средства для ведения войны.
К слову, на днях украинские беспилотники установили абсолютный рекорд дальности во время войны, пролетев более 3200 километров для нанесения сокрушительного удара по двум российским газовым объектам в Сибири.