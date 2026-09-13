Зеленский должен прекратить это: Трамп выдвинул ультиматум президенту Украины

Дональд Трамп публично призвал Владимира Зеленского прекратить выводить из строя российские НПЗ. / © Getty Images

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы Силы обороны прекратили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом глава Белого дома сказал, общаясь с журналистами, передает Clash Report.

Реклама

«Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен перестать выводить из строя запасы дизельного топлива в России. Он влечет за собой дефицит дизеля», — заявил Трамп.

Реклама

Президент США убежден, что очередное удорожание горючего связано не с кризисом на Ближнем Востоке.

«Это (удорожание горючего — Ред.) делается из-за того, что происходит между Россией и Украиной. Поэтому мы поговорили об этом с господином Зеленским. Есть множество других целей. Не атакуйте дизельное топливо, потому что это наносит ущерб всему миру. Мы не хотим, чтобы он атаковал дизельное топливо», — считает Трамп.

Ранее схожие обвинения в адрес Украины делал министр финансов США Скотт Бессент. Он заявлял, что украинские удары по российской энергетике якобы ведут к энергетическому кризису в мире.

Напомним, что Силы обороны наносят регулярные удары по российским НПЗ, чтобы уничтожить экономический потенциал агрессорки и лишать ее возможности получать средства для ведения войны.

Реклама

К слову, на днях украинские беспилотники установили абсолютный рекорд дальности во время войны, пролетев более 3200 километров для нанесения сокрушительного удара по двум российским газовым объектам в Сибири.

Новости партнеров

Новости партнеров