Зеленский допустил проведение выборов в Украине онлайн: при каком условии это возможно

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти могут рассмотреть возможность проведения выборов в онлайн-формате. В то же время, для этого парламента придется наработать соответствующие решения, ведь во время войны организовать голосование для всех граждан крайне сложно.

Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Реклама

Зеленский объяснил, почему выборы во время войны сложно организовать

По словам президента, одна из главных проблем состоит в том, что значительное количество украинцев не сможет принять участие в голосовании. В частности, речь идет о находящихся на фронте военнослужащих и не имеющих технической возможности прийти на избирательные участки.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что такая ситуация была бы несправедливой, ведь именно военные защищают независимость страны и получают возможность избирать ее главу.

«Вооруженные силы находятся на фронте, они тоже против выборов, поскольку не имеют возможности проголосовать. Разве это справедливо? Миллионы людей находятся в окопах, и технически это невозможно организовать», — сказал президент.

Он подчеркнул, что во время войны военная служба имеет особое значение, поскольку солдаты каждый день рискуют жизнью. Потому проводить выборы, на которых часть защитников не сможет проголосовать, по его мнению, неправильно.

Возможны ли выборы онлайн в Украине

В то же время Зеленский не исключил, что Украина могла бы рассмотреть альтернативный способ голосования онлайн.

Реклама

«Это возможно, но тогда парламенту придется искать и находить решение», — отметил глава государства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует уходить в отставку, поскольку считает войну в Украине своей ответственностью.

Новости партнеров

Новости партнеров