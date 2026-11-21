Путин, Трамп и Зеленский / © ТСН.ua

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к возможной трехсторонней встрече на самом высоком уровне. Сначала советники по вопросам безопасности проведут ряд контактов, чтобы согласовать повестку саммита и определить ожидаемые результаты.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Реклама

Трехсторонняя встреча: Зеленский рассказал, как будет продолжаться подготовка

По словам президента, первым этапом станут консультации советников по безопасности. Встречи могут состояться как онлайн, так и офлайн. Их задача — сформировать повестку дня предстоящего саммита и определить возможные результаты переговоров.

Реклама

«Наши советники по безопасности будут иметь ряд контактов, может, в видеоформате, может, еще офлайн. Мы посмотрим для того, чтобы подготовить адженду, то есть содержание для встречи и подготовить outcome, то есть результат этой встречи: максимальный, средний, минимальный», — пояснил Зеленский.

Главный вопрос, который должны проработать советники, — возможные шаги для деэскалации и завершения войны.

«Что мы должны дать для деэскалации, для того, как приблизить всех нас к окончанию этой войны? Ну, они наработают, тогда будет понятна дата и будет понятно место», — отметил президент.

Когда может состояться встреча: Зеленский вспомнил о Рождестве

Зеленский также вспомнил встречу в Берлине, в ходе которой американская сторона выразила желание реализовать ответные шаги еще до Рождества. Украинский президент заявил, что не видит причин откладывать переговоры, если их можно организовать раньше.

Реклама

«Я помню, когда мы в Берлине встречались, американская сторона сказала, что очень хочется все это сделать еще до Рождества. И они спросили, что я думаю. Я им сказал: „Ну, к Рождеству, безусловно, можем раньше — давайте делать раньше“», — рассказал он.

По словам Зеленского, скорость в этом вопросе имеет особое значение, ведь от результативности переговоров зависит сохранение человеческих жизней.

«Чем раньше можем сделать какой-то результат, тем лучше сохраним людей», — подчеркнул глава государства.

Украина на G20: может ли там состояться трехсторонняя встреча

Отдельно Зеленский прокомментировал возможность участия Украины в саммите G20. По его словам, ряд мировых лидеров уже призывали американскую сторону официально пригласить Украину. Однако Киев пока не получил такого приглашения от США.

Реклама

«Я знаю, и мне это подтверждало уже многие лидеры, которые предложили американской стороне официально пригласить Украину на G20. Ну, мы пока официального приглашения от Америки не получали. А, безусловно, если они нас пригласят, мы будем принимать участие», — заявил президент.

В то же время, Зеленский не исключил, что трехсторонние переговоры на уровне лидеров могут состояться именно на полях G20.

Он также упомянул о реакции американских конгрессменов по приглашению Дональдом Трампом Владимира Путина. По словам президента, часть законодателей отнеслась к этому негативно. Однако возможно приглашение Украины и проведение трехсторонней встречи — другая ситуация, которая, по его мнению, может получить широкую поддержку.

«Может ли быть такая трехсторонняя встреча на полях G20? Я уверен, что может быть», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что политические симпатии к отдельным лидерам не должны препятствовать переговорам, если они могут принести реальный результат.

«Как бы кто любил Путина, не любил, дружил, не дружил и т.д. Но если есть возможность на G20 трехстороннюю встречу на уровне лидеров организовать, я уверен, что все поддержат», — подытожил он.

Напомним, ранее Financial Times сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа установила для Украины и европейских союзников дедлайн для заключения мирного соглашения с Россией до начала января 2027 года. По данным издания, в Вашингтоне спешат с переговорами из-за грядущих изменений баланса сил в Конгрессе США, а в Киеве и Европе опасаются, что это может усилить давление на Украину и заставить ее согласиться на невыгодные уступки.

Новости партнеров