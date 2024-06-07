Зеленский едет в Германию, чтобы выступить в Бундестаге – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет во вторник в Берлин, где состоится Конференция по восстановлению Украины. В частности, украинский лидер выступит с речью в Бундестаге.

Об этом пишет немецкое издание FAZ.

Хотя это будет не первый визит Зеленского в Берлин после начала войны, добавляют журналисты, он впервые выступит лично в Бундестаге. Для этого депутатам придется собраться на специальную сессию.

"Возможность выступить в высшем парламенте Германии стала бы важным знаком нашей солидарности и дружбы с Украиной, а также выражения нашего уважения к достижениям страны", – сказал глава немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер.

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