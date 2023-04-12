Зеленский эмоционально отреагировал на казнь украинского пленника: "Как легко эти звери убивают"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео в Сети, на котором оккупанты издеваются над украинским пленным военнослужащим и отрезают ему голову.

Видеосообщение главы государства появилось на его странице в соцсети.

"Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам".

Законная ответственность будет всего. Нужен проигрыш террору", — говорится в сообщении президента.

Зеленский подчеркнул, что видео казни украинского защитника должен увидеть весь мир и реагировать. По его словам, "это видео России — какова она". Президент говорит, что это не случайность или эпизод, потому что это повторяется. В качестве примера вспомнил преступления россиян в Буче.

"Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок... Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой. Такую привычку уничтожать жизнь", — отметил президент.

Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на очередное преступление Российской Федерации.

"Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас надо действовать. Нам в Украине максимально сосредоточиться на фронте. максимально помогать гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель – победить! Разгром – оккупантам. Приговор – убийцам. Трибунал – государству-злу. Вечная память каждому человеку, чья жизнь унес этот российский террор. Слава всем, кто сражается против этого зла. Слава Украине", — подчеркнул Владимир Зеленский в видеообращении.

Казнь украинского пленника

В Сети 11 апреля появилось видео, как российские оккупанты отрезают голову украинскому военному, оказавшемуся в плену. Судя по видео, военный еще был жив, когда россияне совершили свое преступление.

По факту преступления СБУ начала досудебное расследование по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Глава Службы безопасности Василий Малюк подчеркнул, что преступники понесут наказание.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал изгнать России из Совбеза ООН и Украины. Дипломат назвал Россию хуже террористической организации "ИГИЛ".

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