Зеленский эмоционально отреагировал на массированный удар по Киеву

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Ночью 2 июля армия РФ атаковала ракетами и беспилотниками разные области Украины, но основной удар снова был по Киеву. В столице наибольшие повреждения получили обычные жилые дома. Более десяти человек погибли.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В общей сложности этой ночью Россия выпустила по Украине более 70 ракет разных типов, почти половина из которых баллистические, и почти 500 ударных дронов, в том числе реактивные „Шахеды“. Основной удар направлен именно на Киев. Значительное количество средств нападения удалось сбить нашим защитникам неба, но не все», — заявил глава государства.

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Именно поэтому президент акцентировал внимание на критической важности поставок в Украину поставок ПВО. Ведь вклады стран в программу PURL, отметил Зеленский, — то, что «прямо работает на спасение людей».

«Каждая наша двусторонняя договоренность с партнерами о ПВО действительно помогает. И особенно важно, чтобы двигались к реализации наши договоренности о производстве антибаллистики. Очень рассчитываем и на решение США относительно лицензий на Patriot и другой совместной работы: это может остановить войну и подобные удары», — подчеркнул украинский лидер.

Атака РФ 2 июля по Украине

По словам Зеленского, в Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки. Зафиксировано повреждение более чем на 20 локациях. Это жилые дома, станция скорой помощи, научный институт, гостиница, предприятия.

В Киеве погибли по меньшей мере 13 человек, а более 90 человек ранены. Кроме того, пятеро пострадавших в Харьковской области, среди них ребенок. Россияне атаковали ночью Киевскую, Днепропетровскую и Сумскую области, а также Запорожье и Черкассы.

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Напомним, по данным Воздушных сил РФ выпустила ночью около 600 воздушных целей. В частности, 74 ракеты, среди которых были «Цирконы», «Калибры» и баллистика. Также оккупанты запустили 496 БпЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили 524 цели.

В Киеве, который в очередной раз оказался под шквалом ракет и дронов, объявили день траура 3 июля. В городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях.

Дата публикации 08:41, 02.07.26 Количество просмотров 40 Вживую масштабы разрушений Киева после массированной атаки

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