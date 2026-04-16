Зеленский эмоционально отреагировал на массированный удар РФ

Владимир Зеленский. / © Getty Images

Реклама

В ночь на 16 апреля армия РФ ударила ракетами и беспилотниками по разным областям Украины. Произошли попадания и повреждения обычных домов. В Одессе, Киеве и в Днепре погибли люди. Среди жертв — мальчик, которому было 12 лет. В частности, 100 человек получили ранения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что накануне днем и ночью агрессор РФ применила против Украины почти 700 дронов, 19 баллистических ракет, а также крылатые ракеты. По словам президента, большинство баллистики РФ применили против Киева.

Реклама

«Еще одна ночь, доказывающая, что Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций. Россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ — нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами», — заявил украинский лидер.

По его словам, «никакой нормализации такой России быть не может». В то же время, отмечает он, на Кремль следует давить дальше.

Зеленский заявил, что «важно вовремя выполнять каждое обещание помощи для Украины».

«Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В частности, в формате „Рамштайна“ и на двусторонней основе. Поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые раньше давали обещания относительно ракет для Patriot и других систем», — подчеркнул президент.

Реклама

Массированная атака 16 апреля

Ночью и с утра армия РФ ударила по жилым районам Киева. Значительные разрушения фиксируют в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах. В столице погибли четыре человека, в том числе 12-летний мальчик. Около полусотни травмированных.

Всю ночь РФ била по Одессе, применяя ракеты и дроны. В частности, во время атаки сильно поврежден жилой дом в Хаджибейском районе. По данным властей, по меньшей мере девять человек погибли. Впрочем, в городе продолжаются спасательные работы.

Снова Россия мощно атаковала Днепр. Два человека погибли, а почти 30 получили ранения. Кроме того, пятеро травмированных находятся в тяжелом состоянии.