Зеленский эмоционально отреагировал на массированный удар России и обратился в США

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Ночью против 2 июня армия РФ атаковала ракетами и беспилотниками разные области Украины. Основной удар был по Киеву. Под прицелом оказались жилые дома и гражданские объекты. Многие погибшие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная антибаллистика, чтобы эта война могла наконец закончиться», — высказался глава государства.

Президент подчеркнул, что «обязательно» нужна помощь Соединенных Штатов в снабжении ракет Patriot. Также, по его словам, Киев рассчитывает «на действенные ответы» от партнеров на сегодняшний удар России.

Атака РФ — какие последствия

Зеленский сообщил, что в разных регионах Украины более 500 работников ГСЧС привлечены к ликвидации последствий. Основной удар этой ночью и утром был по столице Киеву, где погибли люди. В городе повреждены десятки жилых домов и гражданская инфраструктура.



В Днепре идет поисково-спасательная операция. Часть четырехэтажного многоквартирного дома фактически снесена. В областном центре известно о по меньшей мере девять погибших, среди них — ребенок. Кроме того, шесть человек пропали без вести, поисковые работы продолжаются.

Кроме того, россияне ударили по энергетике в Харьковской области и критической инфраструктуре в Харькове. РФ также атаковала Киевскую, Николаевскую, Запорожскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Хмельницкую области.

Напомним, этой ночью РФ совершила очередную кровавую атаку на Украину. Основной целью Кремля вновь стала столица, где погибли по меньшей мере 5 человек, а более 60 получили ранения.

Кроме того, представитель ПС Юрий Игнат сообщил, что ночью и утром РФ атаковала Киев рекордным количеством «Цирконов» . Оккупанты выпустили восемь таких ракет во время одной атаки. В частности, четыре цели улетали с территории временно оккупированного Крыма.

Дата публикации 09:13, 02.06.26

