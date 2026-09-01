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Зеленский эмоционально отреагировал на смертельные удары по депо в Киеве и дому в Борисполе: заявление
Зеленский подчеркнул, что количество жертв российских атак зависит от каждого нового пакета военной помощи.
Армия РФ ночью 1 сентября атаковала Украину баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. Под прицелом снова оказались Киев и область, в том числе город Борисполь. Более десяти человек погибли.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Во многих городах и общинах с ночи продолжается ликвидация последствий российской атаки. Есть разрушение жилищной и гражданской инфраструктуры. В общей сложности 12 человек погибли, среди них гражданин Индии, еще десятки раненых в результате атаки», — говорится в сообщении главы государства.
Он подчеркнул, что Москва намеренно планирует свои удары так, чтобы «максимально разрушать жизнь» и нанести как можно больший вред. По словам Зеленского, РФ удается реализовывать свои планы, ведь в настоящее время средств ПВО недостаточно. Именно поэтому президент призвал партнеров увеличить объемы антибаллистики в рамках PURL и двусторонних поставок уже осенью.
«Количество жертв российского террора напрямую зависит от каждого нового пакета помощи», — добавил Зеленский.
Атака на Украину
В Киеве ударом по железнодорожному депо убили семь человек. В Борисполе в результате российских ударов повреждена обычная пятиэтажка. Из здания было эвакуировано 50 жителей. Кроме того, в городе произошли прилеты по предприятиям. Погибли четыре человека и 13 пострадавших.
Россияне атаковали КАБами и беспилотниками Одессу и регион. Из-за обысков в Одесской области тысячи семей остались без электроснабжения. В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Оккупанты повредили пункт пропуска на границе с Румынией, а также экспортную инфраструктуру.
Кроме того, отметил Зеленский, под обстрелами этой ночью находились Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области.
Напомним, по данным ПС ВСУ, ночью 1 сентября Россия запустила по Украине баллистические, крылатые и противорадиолокационные ракеты, а также более 200 беспилотников. Основными направлениями удара стали Одесская и Киевская.
Силы ПВО уничтожили 199 враждебных целей. В частности, пять баллистических ракет «Искандер-М"/KN-23/С-400, а также пять «Калибров». Зафиксировано попадание ракет и БПЛА на 28 локациях.