Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным — Офис президента

На Банковой отметили, что президент Украины готов разговаривать по любому пункту повестки дня.
Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига во время телемарафона.
"Мы выступаем за остановку войны и за мирные переговоры. И президент Украины готов к прямым переговорам с Путиным. И не боится разговаривать с любого пункта повестки дня. Конечно, без всяких ультиматумов и твердо", — отметил Сибига.
Напомним, 3 марта Зеленский раз заверил, что Украина не собирается и не хочет нападать на РФ. Президент Украины призвал Путина или уйти с украинской земли или сесть с ним за стол переговоров. "Мы не нападаем на Россию, мы не в НАТО, у нас нет ядерного оружия. Что я должен сказать, что я должен дать, кому я должен что-то дать?... Что отдать, Господи? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен", — сказал Зеленский.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.