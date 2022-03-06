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Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным — Офис президента

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Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным — Офис президента

Офис Президента Украины

На Банковой отметили, что президент Украины готов разговаривать по любому пункту повестки дня.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига во время телемарафона.

"Мы выступаем за остановку войны и за мирные переговоры. И президент Украины готов к прямым переговорам с Путиным. И не боится разговаривать с любого пункта повестки дня. Конечно, без всяких ультиматумов и твердо", — отметил Сибига.

Напомним, 3 марта Зеленский раз заверил, что Украина не собирается и не хочет нападать на РФ. Президент Украины призвал Путина или уйти с украинской земли или сесть с ним за стол переговоров. "Мы не нападаем на Россию, мы не в НАТО, у нас нет ядерного оружия. Что я должен сказать, что я должен дать, кому я должен что-то дать?... Что отдать, Господи? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен", — сказал Зеленский.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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