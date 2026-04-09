Зеленский готов встретиться с Путиным и назвал главное условие

Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Но есть условие о месте встречи.

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу RAI.

«Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, есть много мест, где это можно сделать. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах где угодно», — высказался Зеленский.

Также глава государства добавил, что не может обсуждать передачу Донбасса. Ключевой риск — раскол общества, являющийся выгодным сценарием для РФ.

«Если мы оставим Донбасс россиянам, они оккупируют наши лучше защищенные места без потерь. Строительство новых линий укреплений может занять год, полтора. Они могут атаковать Харьков и другие города, которые вносят большой вклад в наш ВВП. И в обществе будет раскол. А любой раскол — это ключевая цель Путина и разрушение нашей независимости», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Украина предложила России новое энергетическое перемирие, переданное через посредников для остановки ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран. Зеленский озвучил детали инициативы, подчеркнув намерение приостановить удары по энергетике на определенных условиях. Украинское предложение предусматривает взаимное прекращение атак на энергетические объекты, если Россия согласится на эти условия. Кремль пока не отреагировал на данную инициативу официально.