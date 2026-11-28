Владимир Зеленский и Павел Палиса / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с заместителем руководителя Офиса президента, бригадным генералом Павлом Палисой кадровые вопросы в военной сфере. Соответствующие назначения планируется провести совместно с министром обороны и Главнокомандующим ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в своём Telegram-канале.

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По словам Зеленского, во время доклада Палисы также обсудили ситуацию на фронте, потребности украинских войск и подготовку программы закупок пикапов на 2027 год. В частности, речь шла об определении необходимых объемов поставок и финансирования, чтобы продолжать обеспечивать военных этими автомобилями.

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Кроме того, заместитель руководителя ОП доложил о взаимодействии с партнерами по вопросам поставок Украине средств противовоздушной обороны, турелей и другого военного оборудования.

Особое внимание было уделено реализации антибаллистической программы FREYJA и договоренностям с европейскими производителями. Зеленский отметил, что работа над созданием эффективной антибаллистической системы продолжается.

«Мы также обсудили с Павлом отдельные кадровые вопросы в военной сфере. Назначения будем проводить совместно с министром обороны Украины и Главнокомандующим ВСУ», — сообщил президент.

Конкретные фамилии кандидатов на военные должности и подробности предстоящих кадровых изменений глава государства пока не обнародовал.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения «Азов» Богдан Кротевич с позывным «Тавр» возглавит 42-ю отдельную бригаду морской пехоты. Военный известен резкой критикой решений бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого в своё время публично призвал уйти в отставку.

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