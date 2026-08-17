Зеленский готовит кадровые изменения в ВСУ: Драпатому поручили подготовить решение

Драпатый примет новые кадровые решения на фронте

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах очередного совещания, посвященного обстановке на передовой, усилению ПВО, дальнобойным ударам и кадровым решениям.

Об этом он написал в Telegram-канале.

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Зеленский анонсировал кадровые изменения: кого должен уволить Драпатый

Во время заседания подробно разобрали ситуацию на ключевых участках передовой в Донецкой области — в частности, на Покровском и Славянском направлениях, а также в районе Константиновки. Украинские военные получили свежие разведданные о планах оккупационных войск в этих зонах и готовят соответствующие меры.

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Также президент сообщил об изменениях в противодействии российским дронам. Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара доложил о состоянии защиты гражданской инфраструктуры, населенных пунктов и логистических путей в прифронтовой полосе. Для этого будут привлечены дополнительные ресурсы.

По итогам разговора с Михаилом Драпатым согласовали организационные шаги по укреплению обороны на самых горячих участках фронта.

Кроме этого, Зеленский поручил Драпатому подготовить кадровые изменения в соответствии с предложениями главкома.

«Вместе с главнокомандующим ВСУ определили, какие дополнительные организационные шаги могут усилить нашу защиту именно на этих наиболее интенсивных направлениях. Определил готовить кадровые решения, предложенные главнокомандующим», — отметил Зеленский.

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Участники совещания подвели итоги дальнобойных операций Сил обороны за первую половину августа и определили приоритеты для будущих атак на ближайшие недели и сентябрь.

Рекордные потери Кремля за июль

Напомним, по данным Минобороны Украины, июль стал одним из самых кровавых месяцев для сил РФ с начала полномасштабной войны: оккупанты потеряли 42 860 военных убитыми и ранеными, а их общие потери приближаются к 1,5 миллиона человек.

Из-за дефицита рекрутов Кремль пытается привлекать россиян обещаниями «тихой службы», вербует иностранцев, в том числе из стран Африки, а Пхеньян готовит дополнительно от 30 до 50 тысяч северокорейских военных.

В то же время ВСУ перехватывают инициативу на фронте. На южном направлении украинские подразделения освободили почти 775 кв. км и возобновили контроль над 26 населёнными пунктами, а на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей точечными атаками оттеснили россиян и разрушают их оборону.

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