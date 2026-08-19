Зеленский хочет еще одно отдельное командование в армии, но нет поддержки генералов — нардеп

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Роман Костенко, секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что планируется создание отдельного объединенного командования штурмовых войск. По его словам, в него могут войти все штурмовые полки, бригады и отдельные батальоны, однако окончательную модель еще обсуждают.

Об этом Костенко рассказал в эфире Radio NV .

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Нардеп также упомянул предварительно объявленный план назначить командующим генерала Дмитрия Волошина.

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«То, что я знаю на сегодня, планируется отдельное объединенное командование штурмовых войск. Туда объединят все штурмовые полки, бригады, отдельные батальоны. Командиром, предварительно, будет генерал Дмитрий Волошин — это то, что было анонсировано ранее. Возможно, будут какие-то изменения, я не исключаю, потому что сейчас только идут дискуссии по этому объединенному командованию. Насколько я знаю, это было решение президента и фактически его поддерживает только президент», – заявил Костенко.

По оценке нардепа, многие представители генералитета не поддерживают это решение, потому что не видят в нем логики. В то же время они, по словам Костенко, выступают за то, чтобы передать штурмовые подразделения Десантно-штурмовым и Сухопутным войскам, придать в корпуса и привлекать к выполнению задач в таком формате.

Это те позиции, которые мы слышали и до этого на комитете, и в личных разговорах. Пожалуй, дальше будут об этом вести дискуссии, потому что по состоянию на данный момент я так понял, говоря со многими, что остался только поддерживающий это президент. Все остальные относятся к этому осторожно и говорят: зачем создавать еще одно командование? Будем смотреть, наблюдать, и уже потом будем рассматривать, анализировать решения, которые будут приняты», — подытожил нардеп.

Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования №592/2026. Документ поручает создать Объединенные силы быстрого реагирования в составе Сухопутных войск, а также разработать возможность оформления их как отдельного рода сил ВСУ.

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Указ также предусматривает внесение кандидатуры командующего Объединенными силами быстрого реагирования. В июльском обращении Зеленский сообщал, что определил для выполнения этой задачи бригадного генерала Дмитрия Волошина , командира 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск. Детали будущей структуры и решения по итогам дискуссии публично не объявлены.

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