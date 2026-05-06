Зеленский хочет легализовать ЧВК: зачем ему частные военные компании

Украина работает над легализацией ЧВК / © Associated Press

Украина готовит законодательную базу для создания частных военных компаний и аналогичных структур.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 6 мая по итогам совещания, посвященного послевоенным возможностям для украинских военнослужащих.

По его словам, весь мир увидел, что украинские воины действительно сильны и опытны. Поэтому «экспорт безопасности» должен стать основой нового сектора экономики, где ветераны смогут реализовать свой профессионализм.

«Наш экспорт безопасности после этой войны и для ветеранов должен быть реальной бизнес-возможностью. Это правильно, это справедливо, чтобы наше государство могло и дальше быть глобальным субъектом, чтобы украинские воины могли зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала наша оборона», — сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что МВД, разведка, необходимые чиновники, Офис президента готовят законодательную основу «для того, что называется в мире „военными компаниями“.

Он поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие соответствующего закона.

«Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях и некоторых других организационных формах. Важно дать наш государственный ответ на эту нишу, эту возможность, на этот спрос в сфере экспорта безопасности», — подытожил президент.

