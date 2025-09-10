- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 332
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский хочет помогать Польше в сбитии "Шахедов": что предлагает
Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбитии российских дронов.
Президент Владимир Зеленский предложил Польше помощь в сбитии российских дронов.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Зеленский рассказал, что провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьером Италии Джорджей Мелони и генсеком НАТО Марком Рютте.
Прежде всего, речь шла о российских дронах, которые этой ночью снова были выпущены по Украине и залетели в воздушное пространство Польши.
«Инциденты с одним-двумя российскими дронами были и раньше в странах восточного фланга НАТО, в том числе несколько недель назад в Румынии. Но на этот раз значительно большее количество российских дронов, значительно больше наглости — дроны залетали с территории не только Украины, но и Беларуси. И мы все равно понимаем, что это совершенно другой уровень эскалации со стороны России. Должна быть ответная реакция», — сказал Зеленский.
Дональд Туск проинформировал о последствиях и обстоятельствах, которые уже удалось установить. Обломки российских дронов, среди которых были также иранские «шахеды», найденные во многих городках и селах, пересказал слова Туска Зеленский.
Он призвал собеседников работать над общей системой противовоздушной защиты и создать эффективный воздушный щит над Европой. Также президент призвал Европу значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков.
Кроме того, Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбитии российских дронов, в частности, «шахедов».
«Договорились с Дональдом (Туском — Ред.) о соответствующем сотрудничестве на уровне военных. Также будем координироваться со всеми странами — членами НАТО», — подытожил он.
Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.
Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили еще и части ракеты. Союзники Варшавы по НАТО называют инцидент серьезной провокацией для Европы и Североатлантического альянса.
ТСН собрал все, что известно о беспрецедентной атаке России на Польшу.