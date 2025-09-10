Зеленский хочет помогать Польше в сбитии "Шахедов": что предлагает

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Архивное фото

Реклама

Президент Владимир Зеленский предложил Польше помощь в сбитии российских дронов.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский рассказал, что провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьером Италии Джорджей Мелони и генсеком НАТО Марком Рютте.

Реклама

Прежде всего, речь шла о российских дронах, которые этой ночью снова были выпущены по Украине и залетели в воздушное пространство Польши.

«Инциденты с одним-двумя российскими дронами были и раньше в странах восточного фланга НАТО, в том числе несколько недель назад в Румынии. Но на этот раз значительно большее количество российских дронов, значительно больше наглости — дроны залетали с территории не только Украины, но и Беларуси. И мы все равно понимаем, что это совершенно другой уровень эскалации со стороны России. Должна быть ответная реакция», — сказал Зеленский.

Дональд Туск проинформировал о последствиях и обстоятельствах, которые уже удалось установить. Обломки российских дронов, среди которых были также иранские «шахеды», найденные во многих городках и селах, пересказал слова Туска Зеленский.

Он призвал собеседников работать над общей системой противовоздушной защиты и создать эффективный воздушный щит над Европой. Также президент призвал Европу значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков.

Реклама

Кроме того, Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбитии российских дронов, в частности, «шахедов».

«Договорились с Дональдом (Туском — Ред.) о соответствующем сотрудничестве на уровне военных. Также будем координироваться со всеми странами — членами НАТО», — подытожил он.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили еще и части ракеты. Союзники Варшавы по НАТО называют инцидент серьезной провокацией для Европы и Североатлантического альянса.

Реклама

ТСН собрал все, что известно о беспрецедентной атаке России на Польшу.