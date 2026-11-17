Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с и.о. генпрокурора Антоном Ковальским, на котором подвели итоги работы ведомства за два месяца и обсудили дела по деятельности группировки «Химпром».

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Реклама

По словам Зеленского, они подвели итоги работы Офиса генпрокурора за два месяца, когда ведомство возглавляет Антон Ковальский. Также на встрече обсудили расследование дел, связанных с группировкой Химпром.

Реклама

«Нужно поставить справедливую и жесткую точку в истории этой структуры. Неотвратимость наказания является принципом, который должен стать лучшим ответом на преступную деятельность „Химпрома“ и лиц, связанных с этой структурой», — подчеркнул президент.

Дело «Карфаген» — последние новости

Напомним, исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский издал приказ о служебном расследовании после новых откровений в резонансной операции «Карфаген». Проверка касается возможного содействия прокуроров возвращению изъятого имущества незаконных колцентров и сети наркошопов U420.

Ранее сообщалось, НАБУ и САП разоблачили крупную преступную организацию, в которую входили криминальные авторитеты и чиновники СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Ее создали мужчина по прозвищу «Криминал» и лидер наркокартеля «Химпром» «Мексиканец», чтобы «крошить» нелегальный бизнес в Украине.

Под их защитой работали по меньшей мере 52 мошеннических колцентра — каждый ежемесячно платил стражам порядка по 7 тысяч долларов в криптовалюте, чтобы избежать обысков. Также группировка торговала наркотиками через сеть U420, печатала фальшивые евро, похищала и пытала людей по заказу и требовала миллионы долларов. Благодаря связям с силовиками преступники имели доступ к закрытым базам данных и камерам наблюдения.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров